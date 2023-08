Shqiptari në Greqi ekzekutohet me plumb në kokë, shoku i tij e gjen pa jetë në oborrin e shtëpisë

Një shqiptar është ekzekutuar me një plumb në kokë në Greqi. Mediat greke shkruajnë se shqiptari është gjetur i vdekur në oborrin e banesës.

Nga të dhënat e para bëhet me dije se viktima është gjetur me një plagë me armë zjarri në pjesën e pasme të kokës.

Burri, i cili mendohet të jetë rreth 50-vjeç, u gjet i vdekur nga një shok i tij në oborrin e shtëpisë së tij.

Konkretisht, shoku i tij e gjeti të ulur në një karrige me një plagë me armë zjarri në pjesën e pasme të kokës.

Po kryhet hetimi paraprak për zbardhjen e rastit.

j.l./ dita