Shtatë gola dhe spektakël në fitoren e Bayern ndaj United, Inter ngec në Sociedad, Arsenali dhe Napoli e nisin me furi

Bayern Munich fitoi 4-3 kundër Manchester United për grupin A në Ligën e Kampioneve. Sane, Gnabry, Kane me penallti dhe Tel shënuan për vendasit, ndërsa Hojlund dhe Casemiro (2x) për miqtë. Bayern kalon kështu një kundërshtar të vështirë dhe merr tri pikët e para në grup.

Në Spanjë, Real Sociedad dhe Interi barazuan 1-1 për grupin D të Champions League. Ishin baskët që kaluan të parët në avantazh në “San Sebastian” me Mendez pas vetëm katër minutave lojë, pas një gabimi të Bastonit. Më pas Interi barazoi me Lautaro Martinez në minutën e 87. Kujtojmë se për Interin u anullua një gol i Thuram për pozicion jashtë loje. Në fushë 55 minutë te italianët ishte edhe Kristjan Asllani.

Mesfushori i Kombëtares ishte më i miri në fushë gjatë 45 minutave të para, kjo sa i takon kilometrave të bëra.

Kurse Napoli mori një fitore me peshë në transfertën e Bragës 1-2, teksa vendasit gabuan minutat e fundit duke shënuar një autogol. Ekipi tjetër portugez, Benfika, u surprizua nga Salzburg në humbjen 0-2 në shtëpi, kurse Arsenal e ka nisur me furi këtë Champions, duke mposhtur 4-0 PSV. Në “Emirates”, për grupin B në Champions League, për “topçinjtë” shënuan Saka (8′), Trossard (20′), Jesus (38′), Odegaard (70′), për të marrë vendin e parë në grup. Djemtë e Artetës dominuan takimin, duke treguar forcën me holandezët.

Edhe Sevilla vijoi të shfaqë nervozizmin e këtij fillimsezoni, teksa shpërdoroi avantazhin ndaj Lens, duke e mbyllur 1-1 përballjen e javës së parë.