Shtatë vjet pas referendumit të Brexit/ Britanikët pro ribashkimit në tregun e përbashkët të BE-së

Sipas një sondazhi të publikuar këtë të mërkurë, shumica e britanikëve janë në favor të ribashkimit në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, edhe nëse kjo nënkupton rikthimin e lirisë së punëtorëve evropianë për t’u vendosur në vendin e tyre. Kufizimi drastik i imigracionit ishte një nga arsyet kryesore pse britanikët votuan për t’u larguar nga Bashkimi Evropian në 2016.

Në muajt e fundit sondazhet kanë treguar se shumica e njerëzve tani besojnë se Brexit ishte një gabim. Sondazhi i fundit doli në dritë një javë pasi shifrat zyrtare treguan se migrimi neto drejt Britanisë së Madhe theu të gjitha rekordet vitin e kaluar, më shumë se dyfishi i vitit 2015, një vit para referendumit të Brexit. Sondazhi tregon se pothuajse gjashtë në dhjetë (57%) britanikë mbështesin bashkimin në tregun e vetëm.

Në mesin e votuesve që kishin mbështetur Brexit-in dhe tani thanë se do të votonin laburistët nëse zgjedhjet do të mbaheshin nesër, 53% thanë se ishin në favor të bashkimit në tregun e përbashkët dhe 31% kundër. Nga ata që votuan për Brexit dhe synojnë të votojnë konservatorët në zgjedhje, vetëm 29% favorizojnë një rikthim në tregun e përbashkët dhe 54% nuk ​​janë dakord.

Laburistët, që kryesojnë me një diferencë në sondazhet përpara zgjedhjeve të përgjithshme, kanë premtuar se do të përpiqen të përmirësojnë marrëdhëniet tregtare të Mbretërisë së Bashkuar me BE-në. Lideri i tyre, Keir Starmer, megjithatë ka deklaruar se nuk dëshiron të kthehet në tregun e vetëm.

Në përgjithësi, 72% e britanikëve duan që vendi i tyre të ketë lidhje më të ngushta me BE-në, pajtohen shumica e votuesve të Leave dhe Remain në referendumin e 2016. Sondazhi u krye në një kampion prej 2,138 personash.

