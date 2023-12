Shtëpia e Bardhë shton përpjekjet për të rikthyer ndihmat për Ukrainën

Shtëpia e Bardhë do të rrisë angazhimin me ligjvënësit amerikanë në përpjekje për të arritur një marrëveshje dypartiake që do të ofronte ndihma ushtarake për Ukrainën dhe Izraelin, ndërkohë që do të forconte sigurinë kufitare, tha një senator demokrat të dielën. Republikanët kanë këmbëngulur se miratimi i fondeve shtesë për Ukrainën duhet të shoqërohet me ndryshime të mëdha për sigurimin e kufirit mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës.