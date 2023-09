Si u parandalua atentati me 21 kg eksploziv ndaj një ‘të forti’ në Fier

U parandalua krimi, afër makinës dhe një maskë të zezë. Kontrollet e Shqiponjave të planizuar në autostradën Fier-Vlorë, te rrethrrotullimi i Vivës, parandaloi ngjarjen kriminale që dyshohet se do të ndodhte me shpërthimin e mbi 21 kg lëndë plasëse artizanale.

Tv Klan ka siguruar dosjen hetimore, për të cilën në pranga ra Albi Mëcini nga Kamza dhe u shpallën në kërkim dy të tjerë. Aty renditen njëra pas tjetrës dëshmitë e punonjësve të policisë, të cilët rrëfejnë se si zbuluan skenën e krimit.

“Në krahun e djathtë në një xhep të rrugës konstatojmë një mjet tip Peugeot ngjyra e zezë. I afrohemi dhe nuk konstatojmë njerëz në të, ndërsa në tokë nga krahu i shoferit në afërsi të mjetit, gjetëm një maskë ngjyra e zezë dhe brenda në automjet nga pamja vizive me elektrik dore, shohim disa rroba dhe çanta marsupi. Pranë automjetit në krahun e djathtë në një kanal të vogël konstatojmë dy çanta shpine, ku njëra prej tyre ishte pak e hapur dhe në brendësi të saj pamë disa fije teli ngjyrë blu dhe një pjese tjetër e mbështjellë me natriban ngjyrë të errët, në të cilat ne dyshuam se mund të kishte lëndë eksplozive.”

200 metra më tej, efektivët tregojnë se shohin një makinë tjetër në ecje, e cila me konstatimin e policisë, lëviz indietro duke u fshehur në shkurre.

“Një moment mjeti na humbet nga shikimi pasi ishin disa shkurre të larta që na pengonin dhe ishte vendi i errësuar pa ndriçim. Kur afrohemi konstatojmë një mjet të fikur ngjyrë e bardhë tip Peugeot pa targa. Nga pamja vizive me elektrik në brendësi të mjetit shohim disa bidonë, ku në brendësi të tyre kishte lëndë djegëse të ngjashme si ajo e benzinës dhe një mbulesë makine mushama ngjyrë gri të cilat ndodheshin në pjesën e pasme të mjetit pas sediles së shoferit”.

Pas disa minutash, në makinën e parë të gjetur pranë lëndës plasëse afrohet, Albi Mëcini.

“Ne i komunikuam se do të shoqërojmë në komisariat për një verifikim, në këtë moment ky shtetas tentoi të largohej por nga terreni dhe errësira u rrëzua. Kur ne u afruam ai filloi të na kundërshtonte me forcë dhe të na ofendonte, duke thënë se ju nuk më shoqëroni dot. Në këtë kohë ne bëjmë prangosjen e këtij shtetasi me forcë.”

Hetuesit po punojnë për të gjetur objektivin e ngjarjes, teksa janë përballur me mohimin e Albi Mëcinit, i cili ka pretenduar se kishte ndaluar për të kryer nevojat personale dhe se po ikte me pushim në Vlorë.