“S’jam profet”, Ben Blushi: Shpresoj që ‘Komploti’ të mos nxisë shqiptarët të komplotojnë. Nuk mendoj për vendimmarrësit, por…

-Një çështje tjetër që ju trajtoni në romanin “Komploti”, është një temë pak e cekur në Shqipëri. Bëhet fjalë për eutanazinë. Çfarë është eutanazia?

Eutanazia është një vdekje e ëmbël siç quhet. Vjen nga fjala greke thanasos, që është vdekja, dhe është një vdekje “e mirë”, një vdekje e asistuar quhet në gjuhën shkencore. Shumë vende të Europës po e praktikojnë për pacientë terminal, ata që humbasin shpresën dhe nuk kanë kthim mbrapa sipas mjekëve. Shqipëria është larg këtij debati, por unë e kam përfshirë në libër sepse një ditë do të vijë edhe këtu. Ka shumë njerëz fatkeq që kanë nevojë t’i japin fund jetës së tyre. Kjo është e pakëshillueshme për askënd, por ditën që shkenca e vendos, ndoshta duhet të ndodhë. E kam këtë konflikt në libër, në një masë të caktuar, si një eksperiment që është bërë në Shqipërinë e vitit 2044, që është koha kur libri i vendos ngjarjet.

-Përveçse histori dashurie, politikë e ngjarje të së ardhmes, shpopullimi, është pikë tjetër që prek romani…

Shpopullimi është tema që përshkon gjithë librin. Ngjarjet zhvillohen në vitin 2044, kur Shqipëria fatkeqsisht është më e vogël se sa është sot. Shqipëria e sotme është më e vogël se ajo e para 30 viteve. Me këtë projeksion ndoshta do të jemi edhe më pak. Nuk them se kjo është fatale, por gjë që po ndodh. Siç ne ikim në Europë, dikush do të vijë te ne, kur ne të jemi në Evropë. Ky është një proces i pandalshëm, derisa stopohet dhe ndoshta Shqipëria do të rritet gradualisht. Me çfarë? Me shqiptarë dhe ndoshta edhe me emigrantë të huaj. Është normale besoj.

-Libri i dedikohet që në fillim, “atyre që mund t’i ndalin këto ngjarje të ndodhin”.

Po, unë zakonisht i dedikoj librat që shkruaj dhe padyshim ua dedikoj njerëzve të dashur.

Këtë ia kam dedikuar “atyre që mund t’i pengojnë ngjarjet e këtij romani, të ndodhin vërtetë”. Që do të thotë se unë, nuk kam dëshirë që ato që janë parashikuar në roman, të ndodhin.

Secili nga ne mund të bëjë diçka që e ardhmja e Shqipërisë të mos jetë kaq e paparashikueshme. Në fund të fundit, ky është një roman, jo një parashikin, është vetëm një roman.

-Nuk është një profeci?

Jo. Unë nuk jam profet, as fallxhor. Ky është një roman, unë jam një shkrimtar që përpiqem të shkruaj mirë që njerëzit të kënaqen sadopak

-Një mesazh për librin, leximin dhe panairin?

Panairi është mundësia më e madhe që kanë njerëzit për të pasur një raport me librin, për shkak se tregu i librit është dëm tuar në shumë vite. Shumica e librarive janë kthyer në restorante ose në punishte dhe është e vështirë që libri të gjejë hapësirë në jetët me shumë probleme, me ekonomi të vështirë, me instagram, me sport. Libri ka gjetur shtegun e vet dhe e gjen shtegun në panair ku sot kanë ardhur shumë njerëz.

-Ke marrë reagime nga vendimmarrësit?

Nuk mendoj fare për vendimmarrësit, por vetëm për lexuesit. Ata marrin vendime për librat e mi.