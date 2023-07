“Sjellja e mirë shpërblehet”/ Rama mesazh BE-së: Në mes të korrikut takim informal me liderët e rajonit dhe përfaqësuesit e KE

Gjatë konferencës së përbashkët me kryetaren e Këshillit të Ministrave të Bosnje Hercegovinës, kryeministri Edi Rama, ka zbuluar se në mesin e korrikut po planifikon të zhvillojë një takim informal mes liderëve të rajonit dhe përfaqësuesve të Komisionit Evropian për të diskutuar mbi procesin e Berlinit.

Kryeministri i dha një mesazh edhe Bashkimit Europian për një mbështetje të shtuar ndaj Ballkanit Perëndimor. Ai u shpreh se Bashkim Europian duhet të japë prova se sjellja e mirë dhe vullneti për të ndërtuar paqen, shpërblehet.

Qëllimi, sipas Ramës, është forcimi i bashkëpunimit me kancelarinë në Berlin dhe shndërrimi i këtij procesi në një makineri transformuese shumë produktive.

“Erdha këtu të informoja kryetaren se çfarë do të bëjmë në samitin e Ballkanit Perëndimor. Qysh nga dita e parë e çeljes së negociatave ne e kemi nisur këtë përpjekje dhe na vjen shumë mirë që nga ana e KE ka një proces dhe ndjeshmëri që na është konfirmuar nga presidentja Von Der Leyen për rritjen e bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor.

Ne e mirëkuptojmë dhe e mbështesim vendimin e BE për të mbështetur Ukrainën, por nga ana tjetër është e domosdoshme që në Ballkanin Perëndimor të fillojë të ndërtohet një qasje e re.

Nuk besoj se ne duhet të fillojmë ndonjë luftë apo të na vij ndonjë agresor për të marrë më shumë mbështetje.

BE duhet të na mbështes edhe më shumë duke dhënë edhe një provë tjetër se sjellja e mirë shpërblehet, se vullneti për të ndërtuar paqen shpërblehet, se vullneti për të lënë pas të shkuarën dhe përqafuar të ardhmen shpërblehet.

Kryeministrja u njoftua gjithashtu se së shpejti në mesin e korrikut unë do të organizoj një takim formal mes liderëve të rajonit dhe përfaqësuesve të Komisionit Evropian për të diskutuar pikërisht për këtë plan të ri dhe ndërkohë për të ndërtuar së bashku një qëndrim të ri lidhur me Procesin e Berlinit, duke synuar që të forcojmë bashkëpunimin me kancelarinë në Berlin dhe transformuar këtë proces në një makineri shumë më produktive”- tha Rama.

p.k\dita