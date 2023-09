Skandal me thirrje nacionaliste “Kosova është Serbi”! UEFA merr vendimin, lojtarët rikthehen në fushë për të rinisur ndeshjen

Skandal në Bukuresht. Tifozët ultras me banderolë dhe thirrje “Kosova është Serbi” në shkallët e stadiumit shkaktuan një tension të paprecedentë. Si përfundim gjyqtari thirri lojtarët të tërhiqeshin dhe ndërpreu takimin e EURO 2024, faza kualifikuese, Rumani-Kosovë. Shkak refuzimi për heqjen e parullës nacionaliste, që sipas rregullores së UEFA dënohet rëndë.

Minuta 21′, kryesori ndërpret ndeshjen. Francezi Willy Delajod pezullon ndeshjen. Një pankartë e palejueshme e ultrasve rumunë “Kosova është Serbi”, nuk hiqet nga stadiumi. Nuk mungojnë koret pro Serbisë nga tifozët vendas. Arbitri fton skuadrat në dhomat e zhveshjes…

Kaq ka mjaftuar që futbollistët e Kosovës të dilnin nga fusha dhe të braktisnin lojën pas fërshëllimës së arbitrit. Situata në stadium ishte e tensionuar, madje në fushë kishte edhe flakadanë dhe arbitri vendosi të ndërpresë ndeshjen. Kosova nuk pranon që ndeshja të luhet në të tilla kushte.

Delegatët e UEFA-s dhe përfaqësues nga dy skuadrat duket se pas një ore e kanë marrë një vendim nëse ndeshja do vijojë. Lojtarët kosovarë u kthyen në fushë për të vijuar, por do pritet çfarë do ndodhë më tej…

Kosova luan sonte shansin e fundit për kualifikimin në Euro 2024. Dardanët sfidojnë Rumaninë e vendit të dytë në “Arena Nationala” të Bukureshtit. Barazimi 2-2 kundër Zvicrës kryesuese, ka shtuar entuziazmin dhe besimin në kampin e skuadrës së Primoz Gliha për të siguruar triumfin e parë në grupin I.

Tekniku slloven ka bërë një ndryshim krahasuar me titullarët e përballjes të së shtunës me Zvicrën në “Fadil Vokrri”. Edon Zhegrova do e nisë ndeshjen si titullar në krahun e djathtë të mesfushës, me Betim Fazlijin që ka përfunduar në stol.