Skandal në Everest, burri vdes në majën më të lartë, teksa alpinistët kalojnë mbi trupin e tij! (VIDEO)

Qeveria e rajonit pakistanez të Gilgit-Baltistan ka hapur një hetim për rrethanat e vdekjes së portierit transportues lokal Mohamed Hasan, i cili vdiq më 27 korrik në K2, maja e dytë më e madhe mbi 8 mijë metra në Everest. Sipas pamjeve video, fatkeqi– edhe pse nuk i përkiste këtij grupi etnik – ka mundur të vuaj për tre orë ndërsa ekspedita të ndryshme kalonin pranë tij pa e ndihmuar. ‘Turizmi’ malor i lartë që deri më tani drejtohej kryesisht drejt Everestit, tani është i drejtuar edhe drejt K2, një mal shumë më i rrezikshëm.

Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë transportuesin të gjallë pas aksidentit. Edhe pse disa prej të pranishmëve u përpoqën ta ndihmonin, 50-150 alpinistë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:30 të mëngjesit të djeshëm, në vendin e quajtur ‘Grykë e ngushtë’, nën Gran Serac, shumë i ngarkuar në atë kohë edhe pse ishte një nga zonat më të rrezikshme të malit dhe ishte më shumë se 8000 metra i lartë.

Versionet e aksidentit janë kontradiktore. Në deklaratat e mbledhura nga explorersweb.com, alpinistja bullgare Silvia Azdreeva, e cila bëri majën, tregoi se “kishte pesë ortekë pranë nesh nën ‘bottlecky’ ndërsa ne po ngjiteshim. Në zbritje “një person vdiq para syve të mi. Në një moment ai ishte gjallë dhe më pas, në rrugën e kthimit, na u desh të hidheshim mbi trupin e tij të pajetë”. Sipas amerikanes Lucy Westlake “ai ra në një çarje”, me fytyrën poshtë për më shumë se një orë. Ata arritën ta ngrinin. Në fillim ishte gjallë, por nuk mundi të shpëtonte. Pastaj të gjithë duhej të ngjiteshin mbi të për t’u nisur drejt majës”.

Një sherpa, Halung Dorchi Sherpa, theksoi se maska ​​e oksigjenit e Hasanit u thye dhe se ata e ndihmuan atë të kthehej në shtegun e ngushtë së bashku me ekipin norvegjez Kristin Harila, i cili ishte në kërkim të rekordit të shpejtësisë në pushtimin e ‘tetë mijë’.

Climbers crossing the most dangerous part of K2; The Bottleneck & the laying man in black & yellow dawn suit is reportedly Muhammad Hassan from Tissar Skardu, who died there and 130 climbers crossed over his body on ascent & descent.

This is gift of commercial climbing #Climbing pic.twitter.com/m7J22AvqtJ

— The Northerner (@northerner_the) August 5, 2023