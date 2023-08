Sonda e NASA në Mars, kap njollën masive diellore që po i drejtohet Tokës

Dihet mirë se në Mars ekziston një robot që ecën shumë ngadalë, duke mbledhur të gjitha llojet e informacionit. Ata janë sytë tanë në hapësirën e jashtme. Është Perseverance, një rover i NASA-s që ka një kamerë Mastcamp-Z të inkorporuar në sistemin e tij, për të matur sasinë e pluhurit në atmosferën e planetit të kuq.

Në njërën prej atyre fotografive, pothuajse si një udhëtar në kohë, ai ka arritur të kapë diçka që nuk shihet nga Toka. Është, siç ka siguruar SpaceWeather, një njollë e madhe diellore, një goditje ndaj Diellit, e cila lëviz nëpër diskun e yllit mbretëror.

“Një njollë e madhe dielli po vjen”

“Për shkak se Marsi po rrotullohet në anën e kundërt të Diellit, Perseverance mund të shohë njollat ​​e diellit që janë më afër më shumë se një javë para nesh”, ka shkruar portali i specializuar për gjithçka që ndodh jashtë atmosferës sonë. Me njëfarë hir ai shtoi: “Kini parasysh këtë paralajmërimin tuaj njëjavor. Një njollë e madhe dielli po vjen.”

Brenda pak ditësh, toka do të jetë në gjendje të shohë një pikë në Diell, e cila në fakt është një zonë ku fusha magnetike e yllit është veçanërisht e fortë. Zona e Diellit më pas zhytet në një të ftohtë midis flakëve dhe një errësirë ​​që do të jetë në kontrast me dritën që lëshon. Këto arna shpesh funksionojnë si platforma për ndezjet diellore dhe nxjerrjet e masës koronale.

Do të thotë, ato janë vende ku shpërthen rrezatimi me më shumë se energji të lartë në të njëjtën kohë që shpërthen plazma diellore.