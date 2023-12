Sondazhi: Cila është nota me të cilën shqiptarët vlerësuan veten gjatë 2023?

Duke marrë parasysh detyrat apo objektivat që shqiptarët kanë realizuar gjatë vitit 2023, 32.2% e tyre ose shumica e të anketuarve në sondazhin e barometrit, e kanë vlerësuar veten me notën 8. Ndërsa 26.9% e kanë vlerësuar veten me notën 7.

Interesant është fakti se një pjesë e vogël e tyre e kanë vlerësuar veten me notën maksimale, 10 apo 9. Shqiptarët që mendojnë se kanë realizuar detyrat dhe objektivat e tyre gjatë vitit 2023 dhe kanë vlerësuar veten me notën 9 janë 12.4 % ndërsa me notën 10 janë vetëm 4% e tyre.

Notë ngelëse për veten, pra 4, e kanë vendosur 2.5% e shqiptarëve.

p.c. / dita