Sot, të gjithë vrasës

Shënim i Kryeredaktorit

13 vite më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty ku duhej të ishte vendi më i sigurtë, mes dy “qeverive”, Legjislativit dhe Ekzekutivit, katër protestues paqësorë u vranë me urdhër të Kryeministrit.

I cili më pas fshiu filmimet, manipuloi provat dhe pengoi drejtësinë.

Veç 4 të vdekurve, dhjetëra të tjerë u plagosën. Të tjerë u dhunuan në rrugë dhe nëpër komisariatet e policisë.

Ajo që ndodhi më pas është një turp epokal, jo vetëm i atyre që e bënë. Në vend të vrasësve, “drejtësia” dënoi mbi 100 pjesëmarrës të demonstratës. Vrasjet u shpallën si “vrasje nga pakujdesia me plumba rikoshetë”.

21 janari i këtij viti shkoi si të tjerët.

U bë edhe sot një manifestim i rastit; u thanë prapë fjalët që duhen thënë për “zbulimin e së vërtetës” megjithëse ajo dihet. Fjalët e Kryeministrit u shpallën nëpër ekrane dhe në faqet e gazetave.

Nesër sheshi do jetë si gjithnjë, me njerëzit dhe mjetet e zakonshme, shiu dhe era do marë lulet e vendosura një ditë më parë. Familjarët do kthehen në hallet e tyre.

Individi i papenduar që urdhëroi ato vrasje tashmë është 80 vjeç.

Pafytyrësia dhe degjenerimi i tij moral nuk i le shqiptarët, të merren sot me korrupsionin në qeverisje.

Kjo e fundit, e vetëstolisur me virtyte që nuk i ka, vazhdon të premtojë “drejtèsi”. Duhet të jesh cipëplasur të dalësh në rrugë e të kujtosh ende sot të rënët me të njëjtat fjalë.

Le t’i lemë sot ngushëllimet bajate. Le t’ua lëmë kujtimin e viktimave, vetëm të afërmve.

Politikanët sharlatanë që premtuan ndëshkimin, prokurorët, gjykatësit, shoqëria civile, media – tanimë janë jo vetëm të mbuluar nga turpi, por edhe pjesë e krimit, nga mosndëshkimi i tij.