SPAK kërkoi ‘arrest shtëpie’ me mbikëqyrje policore, avokati i Berishës: Paligjshmëri!

Avokati i Sali Berishës, Genc Gjokutaj, në një dalje për mediat reagoi ndaj masës së kërkuar nga SPAK për ish-kryeministrin që është ‘arrest shtëpie’ me mbikëqyrje policore.

“Seanca kishte të bënte për kërkesën e SPAK për zëvendësimin e masës në arrest shtëpie. Që në fillim ne kërkuam që të jepte dorëheqje gjyqtarja. Ajo nuk u shpreh, as pro dhe as kundër. Kishim dorëzuar kërkesën me të gjitha provat që provojnë faktin zoti Berisha ka qenë kryetar i KLD. Vijoi seanca deri në momentin kur shteroi biseda. Seanca u shty. Dua të denoncoj në paligjshmëri, se masa ‘arrest shtëpie’ me mbikëqyrje policore. Do të paraqitemi dhe nesër. Në asnjë rast, ligji nuk parashikon mbikëqyrje policore. Arresti shtëpiak është detyrimi i atij që i vendoset. Mund ta ketë bërë policia për persona shoqërisht të rrezikshëm që u kanë skaduar afatet tërësore të paraburgimit. U është vënë mbrojtje policore në mënyrë që të mos arratisen”, tha ai.

j.l./ dita