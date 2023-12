SPAK kërkoi masën “arrest në shtëpi”, Berisha sulmon gjykatësit: Ata kanë pështyrë mbi fytyrën e tyre

Sali Berisha ka reaguar për herë të parë në lidhje me kërkesën e SPAK për zëvendësimin e masës nga ‘detyrim paraqitje’ në ‘arrest në shtëpi’.

Berisha tha se procesi ndaj tij që nga fillimi ka qenë antikushtetues.

Berisha, gjithashtu komentoi vendimin e Gjykatës Kushtetuese për rrëzimin e kërkesës së opozitës në lidhje me rastin e tij, duke thënë se janë treguar “njerëz me zero moral ligjor”.

“Siç keni konstatuar, ky proces nisi gjithçka mbi këtë piramidë mashtrimi që ju paraqita. Ky proces vazhdoi me shpalljen e masave shtrënguese ndaj meje duke shkelmuar me dy këmbë kushtetutën, nenin 73 pika 2 dhe nenin 38 pika 3 të Kushtetutës.

Me këtë akt, në 32 vite pluralizëm, çdo kërkesë, çdo masë shtrënguese, cilado që të ketë qenë ajo, është vendosur vetëm pasi është marrë miratimi i parlamentit, dhe nuk ka njeri që mund të gjejë një rast të vetëm në 32 vite që të ketë ndodhur kjo.

E them kete pse nuk pranova dhe nuk mund ta pranoja shkeljen e Kushtetutës.

Marrim momentin në vazhdim, për shkak të refuzimit tim për të mbrojtur Kushtetutën dhe pushtetin e parlamentit, unë nuk zbatova vendimet por ndoqa rrugën e ankimit për të respektuar këto institucione.

Jo vetëm që këta nuk tërhiqen por në mënyrë unike në historinë e njerëzimit, i drejtohen Kuvendit me kërkesën për të shtrënguar masën se ky nuk ka zbatuar masën. Të garantoj se sigurimi i shtetit të shkonte deri këtu.

Çfarë ndodhi? Kur pashë se spakistët, i kërkuar parlamentit atë që s’mund t’ia kërkonin kurrë, legalizimin e masës së tyre të paligjshme, refuzova të shkoja në komision.

Tani, a mundet që një komision parlamentar, që është kryesori i sovranitetit të vendit, të poshtërohet në këtë mënyrë.

Prokurorët speciale ë kishin të hapur rrugën, të kërkonin ne kërkojmë këto masa të tjera, por jo zv, sepse ishte asgjësim i parlamentit.

Në 3 orë e gjysmë, avoketërit e mi në 3 orë zbërthyen gjithçka, dhe konstatuan nëse mund të pranohej ky vendim. Kurrë, sepse ky komisionin përligji marrjen e pushtetit nga Edi Rama.

Deputetët e opozitës iu drejtuan Gjykatës Kushtetuese, organit që ka detyrimin që shqyrtojë konflikualitetin e kompetencave të pushteteve. Aktin më të rëndë e ka treguar Gjykatës Kushtetuese. Janë treguar njerëz me zero moral ligjor.

Lexoni nenin 134, ky nen përcakton se kush ka të drejtë t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese. Është e drejtë e rëndësishme. Ky nen ia njeh presidentit, kryeministrit, avokatit të popullit dhe 1/5 se deputetëve dhe zero Kuvendit.

Në nenet tjera thotë, Kuvendi ka kryetarin. Kryesisë, byrosë, kryetarëve të Grupi Parlamentar nuk ua njeh sepse Kushtetuta i ka ndarë pushtetet.

Ligjvënëse është deputeti, kryetarja është ligjvënëse si deputete jo si kryetare.

Ky akt i shëmtuar është përmbysje e frymës kushtetuese së pluralizimit. Vetëm gjykatës nuk mund t’u thuash, shkojnë më tej ku thonë se 1/5 e deputetëve, kërkesa e tyre nuk përputhet me interesin e tyre.

Shikoni sesi pështyn në surratin e vetë gjykata. Pikërisht se është ky parim, ka pranuar protokollin për marrëveshjen Shqipëri-Itali sepse na e garanton kushtetuta”, tha Berisha.

j.l./ dita