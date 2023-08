Spalleti gati për kombëtaren italiane, mungon vetëm zyrtarizimi

Siç raportohet, Spalletti do të firmosë kontratë me Federatën e Futbollit të Italisë deri në qershor të vitit 2026 dhe do të ketë pagë vjetore prej 2,5 milionë eurosh. Problemi i vetëm mbetet mosmarrëvesha që trajneri ka me Napolin. Presidenti Aurelio De Laurentiis këmbëngul se nuk do të lejojë 64-vjeçarin të ndërpresë kontratën e tij nëse nuk përputhet klauzola e lirimit.

Nga ana tjetër, Federata Italiane duket optimiste dhe po bën çmos me avokatët që zyrtarizimi i Spalletit të bëhet sa më shpejt dhe çdo gjë të zgjidhet me konsensus. Gjithçka pritët të zgjidhet brenda këtyre ditëve, ndërsa Spalleti është i bindur për aventurën e tij të re, madje ka rënë dakord dhe për stafin e ri të kombëtares.