Spanja bëhet me 5 ekipe në Champions, Sevilla arriti një ‘mrekulli’ tjetër

Tani që Sevilla fitoi Europa League, konfirmohet se Spanja sezonin e ardhshëm do luajë me 5 ekipe në Champions League. Madje fituesit e sotëm do jenë kokë grupi sipas rregullave të UEFA. Bashkë me ta shkojnë në Champions edhe Barcelona si kampione në vazon e parë, Real Madrid në vazon e dytë dhe më tej Real Sociedad dhe Atletiko Madrid, që do presin shortin ndarës të vazove, sipas renditjes. Aktualisht Sevilla ishte në vendin e shtatë dhe jashtë kupave europiane…por bëri ‘mrekullinë e shtatë’ në mesnatë.