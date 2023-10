Spanja goditet rëndë nga rritja e çmimit të vajit të ullirit, çfarë impakti do të ketë kjo në Europë?!

Thatësira dhe valët ekstreme të të nxehtit kanë përgjysmuar prodhimin spanjoll të vajit të ullirit. Çmimi në origjinë është rritur me 112 % që nga viti i kaluar.

Vaji i ullirit është një nga produktet më të konsumuara në botë dhe një përbërës thelbësor i dietës mesdhetare. Por muajt e fundit kanë parë që çmimi i tij ka arritur nivele të larta historike. Askund në Bashkimin Europian nuk është goditur më shumë se Spanja, pavarësisht se është prodhuesi kryesor në botë i produkteve thelbësore për dyqanet dhe marketet.

Thatësira dhe valët ekstreme të të nxehtit kanë përgjysmuar prodhimin spanjoll të vajit të ullirit. Çmimi në origjinë është rritur me 112 % që nga viti i kaluar,

Një litër vaj në dyqanet spanjolle është rritur me 52.5 % në një vit, shumë mbi mesataren europiane prej 38.3 % dhe të vendeve të tjera prodhuese si Italia, Greqia dhe Portugalia.

Rritja e kostos së vajit të ullirit po rrit edhe çmimin e produkteve të tjera, duke përfshirë edhe mallrat e konservuara. Tani në Spanjë, përbërësi më i shtrenjtë në një kanaçe sardele është vaji i ullirit që përmban.

Spanja eksporton 70 % të prodhimit të saj të vajit të ullirit, që do të thotë se konsumatorët spanjollë tani duhet të konkurrojnë për këtë mall në një treg global gjithnjë e më konkurrues.

“Në Spanjë, ne jemi mësuar që çmimet e vajit të ullirit të jenë më të ulëta se pjesa tjetër e botës,” thotë Jaime Lillo, zëvendësdrejtor në Këshillin Ndërkombëtar të Ullirit. Dhe kështu ajo që ka ndodhur është se në Spanjë, ku çmimet ishin më të ulëta, ata kanë lëvizur më shumë në përputhje me çmimet italiane, me çmime të paguara në Shtetet e Bashkuara, në Francë, në Greqi.

Prodhimi i këtij viti pritet të jetë i ngjashëm me atë të vitit të kaluar. Një ulje e mundshme e çmimit të vajit të ullirit do të vijë vetëm me një rritje të prodhimit dhe një lehtësim nga moti ekstrem që vendet mesdhetare i janë nënshtruar gjithnjë e më shumë së fundmi.