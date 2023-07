Spanja merr presidencën e BE-së, nuk ndryshon qëndrim ndaj Kosovës

Spanja ka marrë më 1 Korrik udhëheqësinë e presidencës të Këshillit të Evropës të Bashkimit Evropian, të cilën do ta mbajë deri në Dhjetor të këtij viti. Një ditë më parë, ambasadori i Spanjës në Beograd, Raul Bartolome Molina, theksoi se qëndrimi i vendit të tij është i qartë: Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ndërsa mbështet tentimet e BE-së për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.

“Ky qëndrim nuk ka ndërruar, as nuk do të ndërrojë, dhe të gjithë aleatët tanë e dinë këtë shumë mirë”, tha Bartolome më 30 Qershor.

Spanja është një nga pesë vendet e Bashkimit Evropian që nuk njohin pavarësinë e Kosovës, bashkë me Sllovakinë, Rumaninë, Greqinë dhe Qipron. Sipas rendit të paracaktuar, Spanja mori presidencën e BE-së për gjashtë muaj pas Suedisë që e kishte pasur në gjashtëmujorin e parë të këtij viti.

Qysh më 9 Janar, Presidenca Suedeze e Bashkimit Evropian kishte nisur konsultimet me vendet anëtare lidhur me kërkesën e Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Sipas procedurave në BE pasi një shtet aplikon për anëtarësim, Këshilli kërkon nga Komisioni Evropian që të përpiloj mendimin se ai përmbush apo jo aplikuesi kushtet për status kandidati dhe për nisjen e negociatave të anëtarësimit. Kosova kishte dorëzuar kërkesën formale për anëtarësim në BE me 15 Dhjetor.

Presidenca e atëhershme Çeke nuk ka pasur kohë të shqyrtojë atë kërkesë por vetëm i ka njoftuar vendet anëtare për dorëzimin e saj. Pastaj atë dosje në duar e ka pasur Presidenca suedeze. Është e paqartë se si do të vazhdohet puna lidhur me kërkesën e Kosovës për anëtarësim gjatë gjashtëmujorit të presidencës së Spanjës si vend që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës.

Kryeministri Pedro Sanchez filloi presidencën gjashtëmujore të Spanjës me Bashkimin Evropian me një vizitë rrufe në Kiev të shtunën për të nënvizuar mbështetjen e bllokut ndaj Ukrainës përballë pushtimit nga Rusia. Ndërkohë, duke folur një ditë më parë në Bruksel, kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, tha se “lufta në Ukrainë do të jetë një nga prioritetet e mëdha të presidencës sonë”.

Më 1 Korrik, Sanchez e filloi presidencën e Spanjës të Bashkimit Evropian duke vizituar Kievin. Kjo ishte hera e tretë e Sanchezit në Kiev që kur Rusia nisi pushtimin e saj të paprovokuar në shkurt të vitit 2022.

Përveç Ukrainës, Spanja shpreson të bëjë përparim në disa çështje kryesore të BE-së gjatë presidencës së saj, e cila përfundon më 31 Dhjetor.

Sanchez beson se BE-ja do ta finalizojë një pakt kontrovers lidhur me migracionin, pavarësisht dallimeve të vazhdueshme brenda bllokut 27-vendesh ende të dukshme. Vitin e ardhshëm, presidencën e BE-së do ta kenë Belgjika dhe Hungaria./REL

o.j/dita