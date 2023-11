Starton ndeshja Moldavi-Shqipëri, kuqezinjtë hyjnë për fitore për të garantuar vendin e parë

Nis ndeshja mes Moldavisë dhe Shqipërisë, e cila do të dërgojë kuqezinjtë direkt në vendin e parë në eleminatoret e euro 2024 në Gjermani. Topi i pare shkelmohet nga ekipi moldav.

Në raport me takimin e fundit, atë kundër Republikës Çeke, kemi vetëm një ndryshim Ismajli rikthehet titullar në vend të Arlind Ajetit, me qendërmbrojtësit që për arsye dëmtimi nuk ia doli të ishte i pranishëm në këto dy sfida, por në çdo rast, Ismajli është i paprekshëm teksa me Berat Gjishitin kanë formuar prej kohësh dyshen e qendrës së mbrojtjes. Hysaj në të djathtë dhe Mitaj në të majtë kompletojnë repartin e prapavijës, ndërsa Berisha në portë.

Nuk ndryshon as dyshja e mesfushës, Asllani-Ramadani, ndërsa përpara tyre zbret Nedim Bajrami. As treshja e sulmit nuk preket me Seferin në të majtë, Cikalleshi në qendër dhe Jasir Asani në të djathtë.

Formacioni:

Shqipëria (4-3-3): Berisha; Hysaj, Gjimshiti, Ismajli, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Seferi, Asani, Cikalleshi

Trajner: Sylvinho

p.c. / dita