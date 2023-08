Sting sfidon Inteligjencën Artificiale: Nuk do i lejojmë makinat që të kontrollojnë muzikën!

Gordon Matthew Thomas Summer, i njohur më mirë si Sting, është një nga kantautorët më të suksesshëm të dekadave të fundit. Ish-lideri i grupit ‘The Police’ është karakterizuar gjithmonë nga kompozimi, ndjesia dhe teksti në shumicën e këngëve të tij. Prandaj, në një intervistë ekskluzive për BBC, ai hedh poshtë gjithçka që ka të bëjë me Inteligjencën Artificiale në muzikë.

Para mediumit britanik, Sting zbuloi se nuk i pëlqen fare ky mjet, pasi një makinë nuk mund të arrijë kurrë frymëzimin njerëzor: “Muzikantët do të përballen me një betejë për të mbrojtur punën e tyre kundër këngëve që janë kompozuar nga inteligjenca artificiale. Blloqet ndërtuese për muzikën na përkasin neve, qenieve njerëzore”, tha ai fillimisht.

Dhe pikërisht në internet mund të gjesh disa raste të muzikës apo këngëve të realizuara nga Inteligjenca Artificiale që kanë rezultuar të suksesshme në rrjete. Për shembull, versioni i një përdoruesi të TikTok me zërat e The Weeknd dhe Drake për këngën ‘Heart on my sleeve’, nga Larry Feet. Ose, për shembull, kur David Guetta krijoi zërin e Eminem me inteligjencë artificiale për ta futur atë në një këngë.

Nga ana tjetër, lideri i Pet Shop Boys, Neil Tennant, zbuloi në një intervistë se AI i ndihmoi ata të përfundonin një këngë që ata nuk e patën kurrë frymëzimin për ta mbyllur: “Në vitin 2003 kemi shkruar një kor për një këngë. dhe nuk arritëm ta përfundonim. E përfundova sepse nuk mund të mendoja për tekstin. Por kur i dhashë atë që kisha në AI, u desh vetëm një shtypje e një butoni për të nxjerrë në pah atë që mungon. Mund ta rishkruajmë atë, por AI sigurisht na ndihmoi si një mjet.”

Megjithatë, Sting është i palëkundur: “Mjetet janë gjithmonë të dobishme, por ne jemi ata që duhet t’i përdorim ato. Ajo që nuk mund të bëjmë është që të mos i lejojmë makinat të marrin kontrollin. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm”.