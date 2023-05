Stoltenberg uron Erdogan për fitoren: Mezi pres të vazhdojmë punën së bashku

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka uruar presidentin turk Rexhep Taip Erdogan për fitoren e një tjetër mandati 5-vjeçar.

Përmes një postimi në Twitter, Stoltenberg shprehet se tashmë po pret të fillojë nga puna me liderin turk, ndërsa njoftoi përgatitjet për samitin e NATO-s në korrik.

“Urime President Erdogan për rizgjedhjen tuaj. Mezi pres të vazhdojmë punën tonë së bashku dhe të përgatitemi për samitin e NATO-s në korrik”, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një postim në Twitter.

Me pothuajse 99% të votave të numëruara në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të Turqisë, presidenti aktual Rexhep Tajip Erdogan mori 52% të votave.

Erdogan do të qëndrojë në krye të vendit edhe për një mandat 5-vjeçar presidencial. Rivali i tij laik, Kemal Kilicdaroglu nuk e ka pranuar humbjen teksa pak pas rezultat u shpreh se zgjedhjet ishin të padrejta.

Congratulations President @RTErdogan on your re-election. I look forward to continuing our work together & preparing for the #NATOSummit in July.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 28, 2023