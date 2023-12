Studentë, një atlete me 9 medalje dhe drejtuesja e departamentit, cilët ishin 14 viktimat e masakrës në Pragë

Republika Çeke mbajti zi kombëtare të shtunën për një prej ngjarjeve më të rënda në historinë e saj që la 14 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur në Universitetin Charles në Pragë.

Mes viktimave kishte një numër studentësh të rinj, një pedagog i dashur nga studentët dhe një drejtues departamenti.

Qeveria urdhëroi që flamujt të uleshin në gjysmë shtizë, ndërsa u mbajt një minutë heshtje gjatë mesditës në mbarë vendin.

Këmbanat në të gjithë vendin ranë për viktimat e sulmit, sipas kryeministrit çek Petr Fiala.

Kombi i Evropës Qendrore prej 10 milionë banorësh u trondit dhe u tmerrua pasi një person i armatosur hapi zjarr në universitet të enjten, në atë që ishte menduar të ishte dita e parafundit e leksioneve përpara festës së Krishtlindjes.

Në total, 14 viktima u vranë, 13 u gjetën të vdekur në vendngjarje. Një tjetër ndërroi jetë pasi u dërgua në spital, ndërsa sulmuesi vrau veten.

Ndërsa çekët vazhdojnë të luftojnë me përmasat e tragjedisë, të shtënat masive janë të rralla, edhe pse jo të padëgjuara në vend.

Departamenti i Muzikologjisë në shkollë njoftoi të premten se drejtoresha e saj Lenka Hlávková ishte një nga viktimat e të shtënave.

Hlávková ishte një eksperte e njohur në kulturën muzikore të Evropës Qendrore mesjetare dhe departamenti tha në një deklaratë se vdekja e saj ishte një lajm “jashtëzakonisht mizor”.

Një postim në faqen zyrtare në Facebook të Departamentit të Studimeve Gjermane të universitetit tha se një nga pedagogët e tij, Jan Dlask, gjithashtu u vra në sulm.

Deklarata e përshkruan Dlask si “një shok dhe një person të mrekullueshëm dhe të sjellshëm, një ekspert në letërsinë finlandeze dhe feno-suedeze”.

Lidové Noviny, një gazetë e përditshme kombëtare çeke, tha në një deklaratë se një nga punonjësit e saj, një korrektuese dhe një studente e vitit të parë të gjuhës çeke dhe studimeve të shurdhërve, Lucie Špindlerová u vra në sulm.

Një fotografi e Špindlerová-s e publikuar nga gazeta tregon një grua të re e të qeshur duke pozuar me kapelë.

Gazeta tha se Špindlerová ishte “një kolege dhe më e rëndësishmja, një mike” dhe se vdekja e saj ishte “lajm jashtëzakonisht i dhimbshëm”.

Magdaléna Křístková, një tjetër studente e gjuhëve dhe studimeve të shurdhërve, u vra gjithashtu, sipas një deklarate të lëshuar nga autoritetet në qytetin e saj të lindjes, Roztoky.

Në deklaratë thuhet se ajo ishte një anëtare aktive e komunitetit, duke marrë pjesë në ngjarjet komunale dhe një klub kampingu për fëmijë.

“E gëzueshme, e sjellshme, tepër e talentuar dhe krijuese, Majda nuk është më me ne dhe do të na mungojë jashtëzakonisht shumë”, thuhet në deklaratë, duke iu referuar Křístkovás me emrin e saj me përkëdheli.

Federata Çeke e Atletikës njoftoi se gjuajtësja 20-vjeçare Klára Holcová ishte gjithashtu në mesin e atyre që u vranë në sulm.

Federata e përshkroi Holcová-n si një atlete të re “premtuese”, e cila fitoi nëntë medalje në kampionate të ndryshme çeke dhe përfaqësoi Republikën Çeke në takimet ndërkombëtare të pista dhe fushë.

Holcová studioi shkencat arkivore në universitet, tha federata, duke shtuar se lajmi për vdekjen e saj ishte “dërrmues”. Një fotografi e bashkangjitur deklaratës tregonte Holcová me fanellën kombëtare çeke, duke konkurruar në një ngjarje.

Brigada Vullnetare e Zjarrfikësve në Velichovky, një fshat në Boheminë veriore, tha se një nga anëtarët e saj, Aneta Richterová, gjithashtu u vra në sulm.

Një deklaratë në faqen e brigadës në Facebook e përshkroi Richterová si “vajzë dhe motër e dashur, e qeshur dhe gjithmonë shoqe e sinqertë”.

Ndërsa policia çeke filloi të hetonte sulmin, doli që vrasësi ishte me shumë gjasa përgjegjës për tre vrasje të tjera përpara se të niste sulmin vdekjeprurës në Pragë.

Një trup i një burri, i identifikuar më vonë si babai i të qëlluarit, u gjet në shtëpinë e familjes në Hostouň pak pasi policia mori informacionet e para për të.

Më vonë të enjten, policia gjithashtu e lidhi vrasësin me një vrasje të dyfishtë të një burri dhe foshnjës së tij dy muajshe në periferi të Pragës javën e kaluar.

Të premten, policia tha se arma e përdorur në atë sulm u gjet në shtëpinë e autorit.

j.l./ dita