Studimi: Dashuria mes dy personave nuk është e përjetshme, ja sa vite zgjat

Nëse je një nga ata që mendon se dashuria është e përjetshme, na vjen keq të themi se e ke gabim dhe se mund të mos të pëlqejë ky artikull, por është shumë e rëndësishme ta lexosh.

Kohëzgjatja e dashurisë është për shkak të uljes graduale të dopaminës (kimike përgjegjëse për rënien në dashuri), një proces, në të cilin truri desensibilizon emocionet, sipas specialistëve.

Pra, sa kohë është dashuria? 3 vjet. Ky veprim çon në një rënie të aktivitetit në korteksin paraballor që lidhet me arsyetimin. Kjo është arsyeja pse gjatë dashurisë fshihen aspektet negative të personit që na pëlqen.

Por pas tre vjetësh truri përshtatet me personin dhe bie në dashuri, pra pranon të metat e tyre dhe përpiqet t’i mbajë afër ose zgjedh të kërkojë një individ tjetër për t’i ndihmuar ata të lirojnë dopaminën. Në fakt, gratë zgjedhin partnerin e tyre nëpërmjet ndjenjës së nuhatjes.

Studiuesi tha gjithashtu se në këto procese, burrat dhe gratë bien në dashuri në mënyra të ndryshme. Gratë kanë një hipokampus më të madh (strukturë e specializuar për kujtesën dhe mësimin), maturohen më shpejt dhe i kanë të dyja hemisferat më të lidhura më mirë.

Corpus callosum, struktura me të cilën lidhen dy hemisferat, është 25% më e madhe në to, që do të thotë se integron një hemisferë të majtë subjektive dhe analitike të trurit, ndërsa hemisfera e tij e djathtë është krijuese dhe organizative.

Pra, duke pasur integrim më të madh ndërhemisferik, gjinia femërore ka një çlirim më të madh të dopaminës dhe oksitocinës, gjë që i bën ato të bien në dashuri më lehtë, sipas të siguruarit të specialistit.