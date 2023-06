Sulmi në komunën e Mitrovicës së Veriut, Kurti thirrje Serbisë: Ndalni nxitjet, para se të ketë humbje jete

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti nëpërmjet një postimi në “Twitter” i ka bërë një thirrje Serbisë pas sulmit, të një nate me parë në komunën e Mitrovicës së Veriut, që të ndalë menjëherë nxitjet për dhunë para se të ketë humbje jete.

Ai shton se si pasojë e sulmit në komunë për fat të mirë nuk ka asnjë të lënduar, por sipas tij, mund të kishte shumë të tillë.

“Mbrëmë ndërtesa e komunës së Mitrovicës së Veriut është sulmuar me 2 granata dore, duke shkaktuar dëme në veturat që ndodheshin afër. Fatmirësisht asnjë person nuk u lëndua, por mund të kishte ndodhur lehtësisht. I bëj thirrje Serbisë që menjëherë të ndalë nxitjet për dhunë para se të ketë humbje jete”, shkruan Kurti.

Last night the municipal building in N. Mitrovica was attacked by 2 hand grenades, causing damage to nearby cars. Fortunately, no person was harmed, but that could have easily been the case. I call on Serbia immediately to cease its incitements to violence before lives are lost.

