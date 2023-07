Sulmohet me bomba gjatë natës ura e Krimesë, dy të vdekur, një i plagosur

Ura që lidh Krimenë me Rusinë u godit nga dy sulme rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm. Sipas të dhënave të para, të paktën dy persona kanë humbur jetën dhe një tjetër është plagosur.

CNN i referohet reagimit të guvernatorit të Krasnodarit, Veniamin Kondratiev, i cili deklaroi në Telegram se një qendër shërbimi është ngritur për të koordinuar rastet e urgjencës dhe për të shpëtuar personat e bllokuar në trafik pranë urës.

Shpërthimet u dëgjuan në orën 3:04 dhe 3:20 me orën lokale, shkroi në Telegram Kanali pro Wagner “Grey Zone” dhe blogeri i Krimesë TalipoV Online Z. Videot e postuara në Telegram nga lajmet ruse Baza, Gray Zone dhe media të tjera të Krimesë duket se tregojnë një pjesë e urës e shembur dhe një automjet i dëmtuar.

Consequences of the explosion on the Crimean bridge

The photos also show the car of a family from the Belgorod region – the parents died, their daughter is in the hospital with serious injuries. pic.twitter.com/kK8a283UcJ

