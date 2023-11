“Sundimi i ligjit”, 4 të arrestuar në Durrës, një prej tyre i lidhur me aferën e inceneratorëve

Në vijim të operacionit policor “Sundimi i ligjit” policia e Durrësit bën me dije se ka vënë në pranga katër shtetasi:Erindi Prela, Ermir Jaku Dritan Mega dhe Regan Merdani.

Një prej të arrestuarve Regan Merdani, është një emër i njohur për institucionet ligjzbatuese sa i takon aferës së inceneratorëve.

Ai është dënuar me 4 vite e 6 muaj burg me akuzën e “Krijimit të skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”. Regan Merdani ishte pjesë e një skemë mashtrimi me faturat e TVSH që i solli shtetit rreth 5 milionë euro dëm dhe që çoi në burg 8 persona.

Njoftimi i policisë:

Vijon operacioni policor kombëtar i koduar “Sundimi i ligjit”, i cili ka si qëllim kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim dhe të atyre që posedojnë armë zjarri, pa leje.

Ndalohen 4 shtetas të kërkuar për vepra të ndryshme penale:

-Një 32-vjeçar i dënuar me 3 vjet burgim, për mashtrim lidhur me TVSh-në.

– Një 38-vjeçar që i vodhi para 2 ditësh, automjetin tip “BMË”, një shtetasi italian, në Durrës. Ndalimi i 38-vjeçarit dhe gjetja e automjetit të vjedhur, u bënë në fshatin Manati, Lezhë, si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet komisariateve të të dy qarqeve.

-Një shtetas, për përndjekje dhe një shtetas me masë sigurie, për dhunë në familje.

Si rezultat i kontrolleve dhe veprimeve të tjera procedurale të kryera me intensitet, nga shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, në vijim të operacionit policor kombëtar të koduar “Sundimi i ligjit”, si dhe me mbështetjen e informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, u vunë në pranga shtetasit:

-Regan Merdani, 32 vjeç, banues në Tiranë, i cili u lokalizua dhe u kap në lagjen nr. 4, pasi Gjykata e Apelit, Tiranë, e ka dënuar me 3 vjet burgim, për veprën penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”. Hetimet për 32-vjeçarin kanë nisur që në vitin 2016 dhe si rezultat i tyre është provuar se ky shtetas e kryente mashtrimin lidhur me TVSh-në, përmes një biznesi në fushat e prodhimit dhe tregtimit të produkteve ushqimore;

-E. J., 38 vjeç, pasi dyshohet së më datë 13.11.2023, ka vjedhur në lagjen nr. 18, një automjet tip “BMË”, në pronësi të një shtetasi italian, banues në Durrës. Si rezultat i koordinimit të informacioneve dhe veprimeve me shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë, 38-vjeçari u vu në pranga në banesën e tij, në fshatin Manati, Lezhë, ku dhe u gjet automjeti i vjedhur. Vijojnë hetimet për të identifikuar shtetasit e tjerë që mund të jenë implikuar në këtë vjedhje.

-E. P., 33 vjeç, banues në Laç, pasi dyshohet se për rreth një vit, ka përndjekur një 24-vjeçare;

-D. M., 48 vjeç, banues në lagjen nr. 8, pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Dhuna në familje”. 48-vjeçari akuzohet se në mars të vitit 2023, ka dhunuar bashkëshorten e tij.

Operacioni policor “Sundimi i ligjit”, vijon.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.



