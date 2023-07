Dikur pjesë e Juventusit në fazën mbrojtëse, Buffon dhe Barzagli do bëhen bashkë në stolin e Italisë për të punuar në Coverciano. Barzagli u largua në 2019 nga futbolli dhe prej asaj kohe është pajisur me licencën A të trajnerit, për të qenë pjesë e stafit të Sarrit te Juventusi, deri në kohën kur u largua për të qenë më pranë familjes. Ish-mbrojtësi ka pranuar ftesën nga Mancini dhe do jetë pjesë e stafit.