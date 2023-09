Sylvinho me këmbë në tokë: Kemi bërë 50% të rrugës, përpara kemi edhe 3 finale! Sot le të festojmë edhe me…

Trajneri i kombëtares,Sylvinho ishte në konferencë për mediat pas fitores me Poloninë.

“Ishin 22 mijë tifozë që na mbështetën dhe krijuan atmosferë fantastike. Është e drejtë që fitoren tia dedikosh atyre. Ishte një ndeshje shumë e vështirë me një skuadër si Polonia shumë të fortë edhe pse nuk po kalon një moment të mirë, por keni parasysh cilësitë e kësaj skuadre dhe një trajner me eksperiencë. Bëmë një paraqitje shumë të mirë. Vuajtëm 20-25 minutash, por arritëm të dilnim nga situate dhe të krijonim epërsi me lojtarë si Asani, Bajrami, apo dhe Uzuni të cilët vunë në vështirësi dhe më pas erdhi dhe goli fantastik i Asanit që ishte shumë e bukur dhe ndryshoi tërësisht rrjedhën e ndeshjesh.

Sa përqind të rrugës kemi bërë deri tani për në Gjermani?

Sylvinho: Mund të them se kemi bërë 50% të rrugës. Përpara kemi 3 finale. Sot është dita për të festuar, ndoshta dhe me një gotë verë. Ne jemi shumë të kënaqur qoftë me rezultatin qoftë dhe me skuadrën.

Kemi bërë shumë hapa të mëdha. Kemi arritur të marrim 10 pikë nga 5 ndeshje. Patjetër që pas kësaj fitoreje jemi edhe më afër objektivit. Sigurisht rruga është e gjatë dhe na presin 3 ndeshje të vështira përpara. Sot ishte një hap i mirë që bëri skuadra por ende nuk kemi arritur në fund të rrugës. Është e rëndësishme që në nëntor ne të jemi në kushtet që të jemi në garë për tu kualifikuar.

Kush është forca e kësaj skuadre?

Sylvinho: Forca e skuadrës janë ata lojtarët. Ata e kanë kuptuar fare mirë dhe e përsëris. Ne jemi një dhe kemi mundësi për të arritur në Euro 2024 nëse jemi të gjithë bashkë. Në të gjithë këto ndeshje kemi grumbulluar 36 lojtarë dhe secili prej tyre ka dhënë kontribut të rëndësishëm.