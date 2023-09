“Sytë e shqiptarëve janë te unë”, Basha: “Do ju kthejmë tokat çamëve!”

Me ftesë të Lulzim Bashës u mblodh sot Kuvendi Kombëtar i PD, ku do të zgjidhet edhe Këshilli i ri Kombëtar.

Ashtu siç ishte përcaktuar, mbledhja mbahet në pallatin e Sportit “Asllan Rusi”. Në nisje të mbledhjes, Lulzim Basha është pritur me brohërima dhe duartrokitje nga anëtarët.

Ndërkohë, gjatë fjalimit të tij ai nuk i kurseu ndjesat për demokratët, ndërsa foli edhe për bashkëpunim me ta. Madje ai i dërgoi mesazhe të forta dhe kundërshtarëve politikë.

“Jeni te mirpritur në çdo moment, do të krijojmë federatën e djathtë me çdo aleat. Parimi i kontributit dhe rezultatit do të jetë parimi ynë themelor. Askush nuk do të marrë pushtet pa rezultat, askush që ka rezultat nuk do të shmanget nga pushteti” – tha Basha duke shtuar madje se kur ai të vij në pushtet “do ndalojë spastrimin etnik në Serbi dhe do tu kthejë pronat çamëve”.

n.s. / dita