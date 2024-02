Tani e akuzon për “non grata”-n amerikane, por Berisha dhe Sorosi dikur kanë ngrënë bashkë… këtë tavën me qofte, nga duart e këtij njeriu

Emisioni “Tradita që kthehet në markë” me gazetaren Rudina Xhunga ishte në Korçë, për të zbuluar çfarë e bën Korçën, mekën e turizmit të fundjavave në Shqipëri.

Te bujtina “Sidheri” me mjeshtrin Jani Sidheri, qe ndalesa e parë për tavën tradicionale; Qofte Korçe.

Shef Jani rrëfehu se si e ndan kohën e të gatuarit mes “të ftuarve të shtetit” siç i quan ai, detyrën e tij në Tiranë kur gatuan për politikanë, qeveritarë e shumë të huaj te shërbimet qeveritare dhe kohës që i kushton bujtinës së tij.

Mes të tjerash shef Jani zbuloi se në eksperiencën e tij të gjatë, i kishte rënë rasti të gatuante edhe për Xhorxh Sorosin.

“Qofte Korçe kam gatuar kur kemi pasur të ftuar Xhorxh Sorosin. Në atë kohë ishte i ftuar i Berishës, kur ishte kryeministër” – tregon ai për drekën e Berishës me Sorosin.

Kjo ngjan e pamundur tani kur Berisha akuzon Sorosin për shpalljen e tij non grata, por ja që ka pasur një kohë kur të dy drekonin me qofte Korçe.

b.m/dita