“Tani na njeh dhe po na thërret në emër!” Përmirësohet gjendja e portierit të PSG

Portieri Sergio Rico është shtruar në ICU të Spitalit Virgen del Rocío në Sevilja, pasi pësoi një aksident me një kalë në pelegrinazhin e El Rocío (Huelva), më 28 maj, teksa gjendja e tij shëndetësore vazhdon të evoluojë në mënyrë të kënaqshme pas daljes nga koma.

Alba Silva, bashkëshortja e portierit të Paris Saint-Germain, ka konfirmuar se i shoqi i njeh të afërmit e tij. “Ai po përmirësohet, me durim, por hap pas hapi. Sergio komunikon me ne dhe na thërret me emër. Ai e di se kush jemi të gjithë ne që hyjmë”, shpjegoi ajo për mediat e pranishme në afërsi të spitalit. Rico doli nga koma një javë më parë dhe mjekët e mbajtën në ICU për gati një muaj pas pranimit.

Familja konsideron se Rico nuk e kujton aksidentin që ka pësuar dhe për këtë arsye nuk e di arsyen pse është shtruar në spital. “Unë mendoj se jo, por ne ende nuk mund ta dimë derisa ai të mos flasë”, tha e shoqja.