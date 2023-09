Të dhënat personale të fëmijëve, një gjobë e rëndë nga BE për TikTok

TikTok është gjobitur me 345 milionë euro për shkelje të ligjeve të privatësisë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të fëmijëve në BE, njoftoi të premten rregullatori kryesor në Bashkimin Evropian.

Platforma e videove të shkurtra në pronësi kineze, e cila është rritur me shpejtësi në popullaritet me adoleshentët në mbarë botën, ka shkelur një sërë ligjesh të privatësisë së BE-së midis 31 korrikut 2020 dhe 31 dhjetorit 2020, tha në një deklaratë Komisioni i Mbrojtjes së të Dhënave të Irlandës (DPC).

DPC pretendon se, ndër të tjera, në vitin 2020 TikTok i bëri “publike” llogaritë e përdoruesve nën moshën 16 vjeç si parazgjedhje dhe se TikTok nuk verifikoi nëse përdoruesi ishte në të vërtetë prindi ose kujdestari i fëmijës në rastin e duke lidhur llogarinë.

TikTok shtoi kontrolle më të rrepta prindërore në çiftimin familjar në nëntor 2020 dhe ndryshoi cilësimin e paracaktuar për të gjithë përdoruesit e regjistruar nën 16 vjeç në “privat” në janar 2021.

DPC i ka dhënë TikTok tre muaj për të përmbushur vendimin.

p.c/dita