Të gjithë me sytë nga Meksika, po shpërthen një vullkan i ri…!

Ato janë një nga strukturat gjeografike më spektakolare, të dhunshme dhe mahnitëse në planetin tonë dhe kjo është arsyeja pse vullkanet janë gjithmonë në lajme, zakonisht për shkak të shpërthimeve dhe sidomos atyre të afërta. Shkencëtarët nga Universiteti Kombëtar Autonom i Meksikës, sipas informacioneve të publikuara nga mediat Millennium, kanë avancuar se si një vullkan mund të presë mundësinë e tij për të dalë në dritë në qytetin e vendit të Amerikës së Veriut.

Do të ishte Sierra del Chichinautzin, ku ndodhen më shumë se 300 vullkane, vendi që duket se po pret një anëtar të ri të familjes tektonike. Në artikull shkencëtarët e diferencojnë këtë vullkan të mundshëm duke i dhënë mbiemrin monogjenetik, pra kemi të bëjmë me një vullkan që nuk është ende i dukshëm, pasi krateri i tij nuk ndodhet, ndaj mund të lindë kudo në zonë, siç e ka përshkruar Ana Lillian Martín Del Pozzo, që i përket Departamentit të Vullkanologjisë të Institutit të Gjeofizikës, ka siguruar se:

Fusha vullkanike Chichinautzin përfshin vullkanin Xitle; Nëse është një fushë aktive, çfarë do të thotë? Nëse ka magmë, do të lindë një vullkan i ri, por vetë Xitle nuk do të shpërthejë. Shkencëtarët si Hugo Delgado, i cili gjithashtu i përket Institutit të Gjeofizikës, sigurojnë se që nga viti 2008 ata janë përpjekur të parashikojnë se ku do të lindë vullkani i ri dhe këtë e bëjnë duke monitoruar emetimet e dioksidit të karbonit. Ky lloj vullkani, për më tepër, vlerësohet të lindë nga 800 deri në 1200 vjet, i mëparshmi ishte Xitle 2000 vjet më parë, por duhen ende studime më të sakta për të zbuluar nëse ky regjistrim periodik është përmbushur, përpara se të paralajmërohet popullata kundër një kërcënim vullkanik.

Mijëvjeçarë më parë, vullkani Xitle ishte tashmë në gjendje të mbulonte pjesën jugore të qytetit dhe të varroste mrekullitë e lashta si Piramidat Cuicuilco. Kjo është arsyeja pse kjo zonë jugore është ajo që po monitorohet më së shumti për shfaqjen e mundshme të një vullkani të ri, i cili mund të zbulohet përmes lëvizjeve në pllakat tektonike, ose përmes pikave të nxehta.