TELEBINGO SHQIPTARE: Çmimi i madh ndahet mes Tiranës dhe Durrësit, surprizat në shortin e Shën Valentinit

Maratona e fituesëve për shortin e datës 04 Shkurt ka filluar me 10 fituesit e përzgjedhur nga java e kaluar për lojën “Rrota e Fatit”. Konkretisht kanë fituar Niko nga Tirana 100.000 lekë, Bukar nga Elbasani 23.000 lekë, Brisilda nga Elbasani 26.000 lekë, Nevreze nga Fieri 26.000 lekë, Merita nga Kavaja 23.000 lekë, Kledis nga Pogradeci 104.000 lekë, Jetnor nga Pogradeci 28.000 lekë, Ardian nga Lushnja 27.000 lekë, Haxhi nga Tirana 26.000 lekë dhe Zeqi nga Maqellara 25.000 lekë! Në total të Rrotës së Fatit janë dhuruar 408.000 lekë.

E ndërsa janë përzgjedhur dhe 10 lojtarë të tjerë të cilët do t’ju buzeqesh fati javën e ardhshme. Numrat serial të kontrabiletave të përzgjedhura për “Rrotën e Fatit” janë:

202811924861- Shkodër 202793620035- Berat 202820400165- Fier 202832633976- Tiranë 202805343156- Lezhë 202765298922- Tiranë 202818659409- Elbasan 202832499658- Fier 202801242584- Korçë 202836947881- Mamurras

Loja telefonike gjithashtu ka rezervuar surpriza ku janë fituar çmime në qytete të ndryshme. Në tetativën për të qëlluar një nga cmimet e mëdha si Rroga Telebingo apo Super Petën, fatlumët e këtij shorti si dhe detajet e secilit prej tyre vijojnë si më poshtë:

Dine Rrapaj nga Berati fitues i 100.000 lekëve. Darja Tahirllari nga Pogradeci fituese e 60.000 lekëve dhe një tablet Samsung A7 nga Atom Computer Antonio nga Tirana fitues i 60.000 lekëve dhe nje Laptop nga Atom Computer. Bilbili nga Peshkopia fitues i 25.000 lekëve dhe lojës tashmë shumë të famshme dhe të pëlqyer nga të gjithë: “100 sekonda në Spar”, kohë gjatë së cilës lojtari do të mund të rrëmbej çfarë të deshiroj në Spar. Nuredin Haxhiraj nga Fieri, fitues i 60.000 lekëve dhe një tjetër Laptop nga Atom Computer. Isufi nga Lushnja, fitues i 100.000 lekëve dhe Smartwatch Samsung nga Atom Computer. Gëzim nga Fieri, fitues i 55.000 lekëve dhe nje Smartwatch Xiaomi nga Atom Computer. Mark nga Lezha fitues i 120.000 lekëve.

E ndërsa në shortin e goglave çmimi i madh ka kapur vlerën e 1.112.050 lekëve të rinj dhe fitohet në Tiranë dhe Durrës. Biletat fituese kanë detajet si më poshtë:

202832574714– biletë e shitur në Durrës tek shitësja Antarantela Hasa me adresë Rruga “Skënderbej”. 202795003331– biletë e shitur në Tiranë tek shitësi Estref Naska me adresë tek “Medreseja”.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues te tjerë, nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 17.536 lojtarë të tjerë, të cilët fitojnë nga Telebingo Shqiptare 50 lekë. Ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 299 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo shumën prej 1.235 lekësh. Numri i fatit për shortin e datës 04 Shkurt 2024 është shpallur numri 4 dhe të gjitha ata lojtar që kanë numrin e fatit 4 të shënuar në “Vërtetimin e Pagesës” fitojnë një biletë falas të javës së ardhshme.

Në studion e fatit është mirëpritur dhe fituesi i madhe nga java e kaluar, Ismet Halilaj nga Laçi, i cila ka marr cekun e tij me mbi 10.000 Euro.

MOS HARRONI… në çdo pikë shitje do të gjeni biletën speciale të SHËN VALENTINIT me të cilën do të dhurohen patjetër +50.000 EURO Bingo, 3 Rroga TeleBingo, Super Peta, 2 çmime “100 sekonda në Spar”, 5 udhëtime turistike në: Romë, Paris, Barcelonë, Stamboll dhe Amsterdam… zarfet do të jenë +30.000 lekë dhe çdo telefonatë do të ketë dhurata speciale si Tv, Laptop, Tablet, PlayStation5, SmartPhone etj.

Shorti i SHËN VALENTINIT do të hidhet ne datë 18 Shkurt!

Por loja vazhdon për çdo të diel në orën 16:00. Ky spektakël dhuron miliona dhe për të qënë ti një nga fituesit e radhës mjafton një biletë. Gjithçka mund të ndodhi. Provojeni shansin.

