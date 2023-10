Televizioni në transmetim, kapet live shpërthimi i fuqishëm me raketë në Rripin e Gazës

Momenti i një sulmi me raketë në Rripin e Gazës është kapur drejtpërdrejt teksa kanali televiziv i Al Jazeera-s ishte në transmetim të drejtpërdrejtë.

Mësohet se shpërthimi erdhi pas një sulmi me raketë në një objekt në rajonin palestinez.

Izraeli ka kryer sulme ajrore në Rripin e Gazës, tashmë për dy javë si hakmarrjeje ndaj sulmit të befasishëm me raketa që nisi grupi militant palestinez Hamas drejt Tel Avivit.

Autoritetet izraelite iu kanë bërë thirrje civilëve të largohen nga pjesa veriore e rajonit për në rajonin jugor teksa pritet të nisë ofensivën tokësore të paralajmëruar prej disa ditësh.

Si rrjedhojë e luftimeve midis grupit Hamas dhe forcave izraelite janë vrarë mijëra njerëz nga të dyja anët.

The moment of the strike in the Gaza Strip was broadcast live by Qatari TV channel Al Jazeera pic.twitter.com/GYz4PZzUem

— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2023