“Temperatura të larta dhe reshje shiu”, si do të jenë kushtet meteorologjike në ditët në vijim

Sipotikania e “Meteoalb”, Lajda Porja për mediat në lidhje me situatën meteorologjike në vend për ditët në vijim.

Porja bëri me dije se temperaturat dhe reshjet e shiut do të jenë prezente ditët në vijim. sakaq për nesër pritet reshje shiu në pjesën e dytë të ditës.

“Temperaturat janë rritur ndjehem dhe priten të rriten edhe ato minimale. më parë kemi qenë më freskët. Temperaturat priten të shkojnë deri në 32 gradë. Dita e nesërme do të sjelle reshje shiu në pjesën e dytë të ditës. Nuk do të kemi ndryshim të situatës së mitës deri në datat 16 dhe 17 prezent. Reshjet d0o jenë prezentë deri në fund të qershori, jo në mënyrë periodike. Do ndryshoje tabloja, e hënë do regjistrojë temperaturën 32 gradë.

Nesër do kemi reshje pas orës 14:00, do jetë i favorizuar zonat e bregdeteve. Çdo pasdite do mbetet e rrezikuar, por sasitë do jenë jo problematike”, u shpreh Porja.

o.j/dita