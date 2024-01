Temperaturat ulen nën zero, si pritet të jetë moti ditën e sotme

Këtë të enjte, vendi ynë pritet të ndikohet kushte atmosferike të qëndrueshme me masa ajrore të ftohta.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti pritet të jetë i kthjellët dhe me alternime vranësirash në orët e mesditës dhe pasdites vonë, kryesisht në jug të vendit.

Ndërkohë, SHMU thekon prezencën e ngricave të forta në akset rrugore, kryesisht përgjatë relieveve malore si dhe mjegull e mjegullinë në zonat luginore.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-juglindje me shpejtësi mesatare 1-5m/sek, ndërsa në bregdet e kryesisht në bregdetin jugor era arrin shpejtësi deri 10m/s, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 1-2ballë.

Temperaturat parashikohen: në zonat malore -3 deri 5°C, në zonat e ulëta 1 deri 16°C dhe në zonat bregdetare 4 deri 17°C.

j.l./ dita