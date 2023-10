Tensionet Kosovë-Serbi, ministrja e Jashtme gjermane nis turin në Ballkan: Serbia të bëjë thirrje për ndalimin e dhunës

Ministrja e Jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock do të nisë një turn në Ballkan, teksa situata në rajon është e tensionuar pas sulmit terrorist serb në veri të Kosovës.

“Baerbock do të bisedojë me liderët Serbi dhe Kosovë dhe do të vazhdojë t’u kërkojë të dyja palëve të de-përshkallëzojnë konfliktin përmes një takimi që do të mbahet në Shqipëri të ministrave të jashtëm nga Ballkani Perëndimor”, tha të mërkurën një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme gjermane.