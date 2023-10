Tërmet me magnitudë 6.6 ballë në Japoni, paralajmërim për cunami

Një tërmet i fortë me magnitudë 6.6 u regjistrua në orën 11:00 (ora lokale; 05:00 me orën greke) në zonën detare 550 kilometra në jug të Tokios, pranë ishullit Torishima, në një thellësi prej dhjetë kilometrash.

Shërbimi Meteorologjik dhe Sizmologjik i Japonisë, paralajmëroi për cunami prej 1 metër për ishujt Izu dhe 0.2 metra për kontinentin e Japonisë të larë nga Paqësori dhe Ishujt Ogasaura. Banorët u këshilluan të qëndrojnë larg bregdetit.

Japonia është një nga vendet më të prekura nga tërmetet në botë.

Tërmeti ndodhi në ditën kur filloi faza e dytë e hedhjes së ujit radioaktiv të trajtuar nga centrali bërthamor i dëmtuar i Japonisë në Fukushima në det.

Centrali Fukushima Daiichi u shkatërrua nga cunami që shkaktoi një tërmet masiv 9.0-9.1 ballë në Paqësor më 11 mars 2011. Ai tërmet ishte më i forti i regjistruar ndonjëherë në historinë e Japonisë dhe i katërti më i fortë i regjistruar ndonjëherë në kohën e sizmografisë moderne, që nga viti 1900.

