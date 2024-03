The Guardian: Grupi i BE-së po planifikon reforma të migracionit të stilit të Ruandës

Një grup partish politike që mbështesin Ursula von der Leyen për një mandat të dytë në një nga punët më të fuqishme në Bruksel në krye të Komisionit Evropian, po planifikon të bëjë thirrje për reforma të mëtejshme të migracionit, të ngjashme me politikën e Mbretërisë së Bashkuar për Ruandën, për të shmangur ngritja e ekstremit të djathtë.

Partia Popullore Evropiane (EPP), një grup ombrellë i partive të qendrës së djathtë dhe konservatore, ka thënë në draftin përfundimtar të deklaratës së saj përpara zgjedhjeve për Parlamentin Evropian në maj se dëshiron një sërë marrëveshjesh me vendet jo anëtare të BE-së me një pikëpamje për deportimin e migrantëve të parregullt për përpunimin e azilit në vendet e treta “të sigurta”.

Drafti që mbron një ndryshim thelbësor në ligjin evropian të azilit do të diskutohet në kongresin vjetor të EPP në Bukuresht të mërkurën.

Por forcimi i politikës së migracionit ka të ngjarë të ndezë tensionet brenda parlamentit dhe të krijojë rreziqe të jashtme politike për von der Leyen, e cila duhet të përfaqësojë interesat e të gjithë bllokut dhe jo të një grupi politik në parlament, ku EPP është grupimi më i madh.

Ajo do të zgjidhet zyrtarisht si kandidatja zyrtare e EPP-së për presidencën e Komisionit Evropian në një votim në Rumani të enjten, që do të thotë se do ta mbështesë atë për një mandat të dytë në detyrë.

Një burim i brendshëm i Brukselit tha se “socialistët do të çmenden me këtë”, një referencë për socialistët dhe demokratët, blloku i dytë më i madh votues në parlamentin evropian.

“Edhe një copë tjetër e pakëndshme e PPE-së, që synon të tërheqë votën e ekstremit të djathtë. Nuk do të funksionojë. Gjithçka që strategjia e PPE ka arritur gjatë viteve të fundit, po e bën të djathtën ekstreme më të madhe. Pra, nëse e dinë se nuk funksionon, pse me kokëfortësi përsërisin të njëjtat taktika çdo herë?” tha Sophie in ‘t Veld, një eurodeputete holandeze dhe përfaqësuesja kryesore për grupin liberal Renew në komisionin parlamentar për liritë civile, drejtësinë dhe punët e brendshme.

EPP përfaqëson partitë e qendrës së djathtë në të gjithë Evropën, duke përfshirë partitë qeveritare në Greqi, Poloni, Irlandë, Letoni, Kroaci, Lituani, Suedi, Rumani, Finlandë dhe Luksemburg.

“Ne duam të zbatojmë konceptin e vendeve të treta të sigurta. Kushdo që aplikon për azil në BE gjithashtu mund të transferohet në një vend të tretë të sigurt dhe t’i nënshtrohet procesit të azilit atje”, thuhet në deklaratën e tij.

Por, në atë që mund të shihet si një përpjekje për ta veçuar veten nga politika e diskutueshme e Mbretërisë së Bashkuar për Ruandën, manifesti i tij thekson se “kriteret për vendet e sigurta duhet të jenë në përputhje me detyrimet thelbësore të Konventës së Gjenevës për Refugjatët dhe Konventës Evropiane për njerëzit. të drejtat”.

Ai thotë se asnjë nga konventat “përfshin të drejtën për të zgjedhur lirisht vendin e mbrojtjes”.

Duke e zhvilluar më tej temën, thuhet se pas “zbatimit të konceptit të vendit të tretë” propozon që BE-ja më pas “të pranojë një kuotë njerëzish që kanë nevojë për mbrojtje përmes kuotave humanitare vjetore të individëve të cenueshëm”.

Publikimi i manifestit dhe nisja e fushatës PPE mund të jetë fillimi i një periudhe të ndërlikuar për von der Leyen.

“Unë nuk mendoj se ajo do të ketë ndonjë vështirësi midis vendeve anëtare, por votimi parlamentar është një lojë krejt tjetër,” tha një diplomat.

Ndërsa ka mbetur shumë pak legjislacion për të negociuar, përplasjet në rrugën drejt qershorit veprojnë si një kujtesë se si von der Leyen erdhi në pushtet në 2019 si një kandidat kompromisi i minutës së fundit, i cili u votua me një shumicë të vogël pesë vjet më parë.

