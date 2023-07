Tirana shkëlqen dhe kalon në turin tjetër të Conference League, gjen Beshiktashin

Tirana mund 2 me 1 Dinamo Batumi në Gjeorgji dhe kualifikohen në turin e dytë të Conference League.

Golat për Tiranën u shënuan nga Lushkja dhe Deliu në secilën pjese te lojës.Ndeshja e pare ishte mbyllur 1 me 1 dhe me rezultatin e përgjithshëm 3 me 2 Tirana kalon nga Turin e dyte të Conference League.