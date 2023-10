TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

Në faqen e parë të gazetës DITA, të cilën mund ta gjeni sot në kioskat e shtypit në gjithë vendin, mund të lexoni:

1 – Detajet dhe analiza – Çfarë la pas Samiti: Liderët e Bashkimit Europian premtuan dje në Tiranë një plan për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e tregut rajonal në Ballkanin Perëndimor. Por të kushtëzuar nga reformat

2 – Xhiroja e Evropës dhe procesi i zgjerimit – Nga LEA YPI: Evropa është në një pikë kthese vendimtare. Ose do të fomësohet nga e djathta, e cila do ta shkatërrojë përbrenda, ose do të shkojë në një drejtim të ri, i cili nuk vendos përpara atë çfarë “u mëson të tjerëve”

3 – Dyndjet dhe historia: A kemi pësuar ne shqiptarët ndryshime të karakterit tonë genetik?

4 – Formulari: Kush mund të përfitojë bursë për studime në Arkitekturë

5 – Vargje të zgjedhur: Sytë e dashurisë nga arkiva e artë e Dukës

6 – Letrat e lexuesve: Kush e kujtoi këtë 16 tetor Enver Hoxhën

Ditë të mbarë dhe lexim të këndshëm!