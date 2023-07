TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

Në faqen e parë të gazetës DITA, të cilën mund ta gjeni sot në kioskat e shtypit në gjithë vendin, mund të lexoni:

1- EKSKLUZIVE: Rrëfimi i jashtëzakonshëm i prof. dr. Ahmet Kamberit:

Çfarë ndodhi me Hoxhën në ditët e fundit të jetës së tij. Biseda dhe fjalët e fundit

Dëshmia: Në orën 9:30, pasi ishte veshur dhe po bëhej gati të mbathte këpucët me ndihmën e Fariut, ai befas do të binte mbrapsht mbi….

2- A do funksionojë kadastra dixhitale?

Kreu i qeverisë kërkon ndjesë për korrupsionin dhe situatën me pronat dhe njofton se sportelet do mbyllen, duke nisur nga dita e hënë

3- Gruaja e skandalit Gjici ka regjistruar bisedën me Berishën në zyrën e tij?

4- Ish -presidenti Bill Klinton do vizitojë Shqipërinë

5- Vendimi për terrorizmin, Kurti përplaset sërish më SHBA

6- Këtë vit, vetëm dy raunde aplikimi në universitete, si do përzgjidhen degët