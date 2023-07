Tmerr në SHBA: Babai kishte mbyllur në kafazin e qenve 6 fëmijët, jashtë hiqej se bënte jetë luksoze!

Zbulohet një nga rastet më të këqija të abuzimit të fëmijëve në Shtetet e Bashkuara. Gjashtë fëmijë vuajtën torturat e babait të tyre derisa ai mund të arrestohej nga policia e Las Vegasit. Ishte më 11 qershor kur fëmijët u liruan, ndonëse deri më tani asgjë nuk ishte publikuar për rastin.

Ka qenë partnerja e tij dhe nëna e fëmijëve që ka vendosur të thërrasë autoritetet për të denoncuar situatën, pasi edhe ajo ka pësuar abuzime, duke e bërë këtë nga një farmaci. Madje policia erdhi ta klasifikonte si “Rasti më i keq i abuzimit me fëmijët”.

Gruaja, Amanda Stamper, thirri policinë duke qarë pa ngushëllim për të treguar gjithçka që po ndodhte, agjentët nuk u besonin syve kur arritën atje. Madje, ata kanë publikuar videon në të cilën kanë lëshuar fëmijët nga mosha dy deri në 11 vjeç, imazhe të cilat janë zbuluar nga 8FoxNow.

Disa nga gjërat që ai bëri me ta ishte mbyllja e tyre në kafaze qensh, ku ata praktikisht jetonin. Dhe është se sipas vetë agjentëve ka qenë rasti më i keq i abuzimit me fëmijët që kanë parë. Travis Doss është babai i gjashtë vëllezërve të cilët ishin të kequshqyer dhe që jetonin në plehra, si dhe ishin plot me plagë dhe goditje që burri u shkaktoi.

Në moshën 31-vjeçare, Travis mburrej me një jetë luksoze, megjithëse askush nuk e dinte të vërtetën e çështjes. Përveç kësaj, ai e detyroi gruan e tij në prostitucion. Ai aktualisht po përballet me akuza për abuzim me fëmijët dhe trafikim seksual. Ndonëse nëna, edhe pse është nën zgjedhën e babait, po hetohet për lejimin e këtij abuzimi: “Edhe unë jam keqtrajtuar, jo vetëm ata… Ai është një person jashtëzakonisht i dhunshëm”, tha Amanda për rastin.