Trafiku i rënduar në zonën Milot-Kashar\ Ministrja Balluku: Kemi gjetur zgjidhjen…

Nëpërmjet një postimi të bërë në rrjetin social “Facebook”, ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Ballaku ka konfirmuar gjetjen e zgjidhjes për situatën e rënduar të trafikut që është krijuar në zonën e Milot-Kashar si pasojë e numrit të shtuar të vizitorëve.

Për të lehtësuar trafikun, Balluku njofton se ka nisur puna për të lidhur Shqipërinë Perëndimore nga veriun në jug me Korridorin Blu.

“Numri i shtuar i vizitorëve në këtë sezon, padyshim ka rënduar situatën e trashëguar të trafikut në zonën Milot- Kashar. Lajmi i mirë është se tashmë, ne kemi nisur nga puna për ta lidhur Shqipërinë Perëndimore nga veriu në jug me Korridorin Blu” shkruan ministrja Balluku, teksa ndan edhe foton përkatëse me hartën e rrjetit rrugor infrastrukturor ku do të përqendrohen investimet për realizimin e këtij projekti të rëndësishëm.