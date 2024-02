Trump: Do inkurajoj Rusinë të sulmojë çdo anëtar të NATO-s që nuk shlyen detyrimet!

Ish-Presidenti, Donald Trump thotë se ai do të “inkurajojë” Rusinë të sulmojë çdo anëtar të NATO-s që dështon të paguajë faturat e saj si pjesë e aleancës ushtarake perëndimore, raporton BBC.

Ai tha se i kishte thënë dikur një lideri të NATO-s se nuk do të mbronte një komb në pagesat e tij nëse do të sulmohej nga Rusia dhe do t’i “inkurajonte ata të bëjnë çfarë të duan “.

Duke folur gjatë një mitingu në Karolinën e Jugut të shtunën, Trump tha se ai i kishte bërë komentet e tij për Rusinë gjatë një takimi të liderëve të vendeve të NATO-s.

Ai kujtoi se lideri i një “vendi të madh” kishte paraqitur një situatë hipotetike në të cilën ai nuk po përmbushte detyrimet e tij financiare brenda NATO-s dhe ishte sulmuar nga Moska.

Trump tha se lideri kishte pyetur nëse SHBA do t’i vinte në ndihmë vendit të tij në atë skenar, gjë që e shtyu atë të lëshonte një qortim.

“I thashë: “Nuk ke paguar? Je delikuent?”… “Jo nuk do të të mbroja, në fakt do t’i inkurajoja të bëjnë çfarë të duan. Duhet të paguash”, u shpreh Trump.

Një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë tha se ish-presidenti po “inkurajonte pushtimet e aleatëve tanë më të afërt nga regjimet vrasëse” dhe i etiketoi komentet “të tmerrshme”.

j.l./ dita