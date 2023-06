Trump: Nuk dorëzohem, do kandidoj për President edhe nëse dënohem! (paralajmëron dhe Biden)

Donald Trump nuk ka ndërmend të heqë dorë nga gara presidenciale 2024, edhe nëse dënohet. “Nuk do të dorëzohem kurrë”, tha ish-presidenti në një intervistë për Politico në bordin e avionit të tij.

“Unë nuk kam bërë asgjë të keqe,” përsëriti ai. “Nuk jam akuzuar asnjëherë në jetën time. Tani dy herë në dy muaj është akt politik”, ka përsëritur ai. Madje ai ka bërë ‘planet’ e para që do të ndërmarrë nëse bëhet sërish President.

“Në vitin 2024 do të largoj Bidenin e korruptuar nga Shtëpia e Bardhë. Forcat e brendshme që duan të shkatërrojnë Amerikën janë më të forta se Rusia, Kina dhe Koreja e Veriut së bashku”, tha Trump të shtunën më 10 qershor në një konventë republikane në Columbus, në Gjeorgji. në daljen e tij të parë publike që nga aktakuza. Manjati u prezantua si “presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara”.

Ndër të tjera, ai tha se të gjitha akuzat ndaj tij janë akte politike. Ai shprehet se me anë të akuzave kundërshtarët e tij politik duan të pengojnë fitoren e tij. “Gjueti shtrigash, mashtrime, farsa. Të gjitha janë ndërhyrje politike”, përsëriti më pas në lidhje me hetimin dhe aktakuzën kundër tij “Nuk mund të fitonin ndryshe, kush do t’i votonte?” tha ai. “Unë jam i vetmi kandidat i aftë për të mposhtur këtë regjim të korruptuar” përfundoi ai.