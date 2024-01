Turi rajonal, ministri Hasani vizitë sot në Maqedoninë e Veriut, zbardhet axhenda

Pas Kosovës, ministri i Jashtëm Igli Hasani do të vizitojë të mërkurën Maqedoninë e Veriut në kuadër të turit tre ditor rajonal.

Ai do të pritet nga homologu Bujar Osmani, me të cilin do të zhvillojë një takim në orën 08:50 ndërsa më pas pritet të mbajnë edhe një konferencë për mediat.

Në orën 10:00 do të takohet me zëvendëskryeministrin për Çështjet Evropiane, Bojan Mariçiç.

Në orën 14:30 do të takohet me zëvendëskryeministrin e parë, Artan Grubi dhe Kryetarin e Partisë BDI-së, Ali Ahmeti.

Më pas do të takohet me kryetarin e Kuvendit, Talat Xhaferri dhe figura të tjera politike.

AXHENDA:

08:50 / Takim me Ministrin për Punët e Jashtme, z. Bujar Osmani

09:40 / Konferencë për mediat e ministrave Hasani dhe Osmani

10:10 / Takim me Zëvendëskryeministrin për Çështjet Evropiane, Bojan Mariçiç

14:30 / Takim me Zëvendëskryeministrin e parë, z. Artan Grubi dhe Kryetarin e Partisë BDI, z. Ali Ahmeti

15:10 / Takim me Kryetarin e Kuvendit, z. Talat Xhaferi

16:00 / Takim me Kryetarin e PDSH, z. Menduh Thaçi

16:45 / Takim me Kryetarin e Partisë Demokratike Evropiane, z. Arjanit Hoxha

17:25 / Takim me Kryetarin e Aleancës për Shqiptarët, z. Arben Taravari

