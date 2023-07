Turisti kalon fundjavën në atë që njihet si ‘Tajlanda’ shqiptare, por ajo që shkruan më pas, është shqetësuese…

Pas shumë e shumë vitesh që përmendemi vetëm për keq, kohët e fundit për fatin tonë të mirë, Shqipëria është prezantuar në mediat e mëdha botërore me nota shumë pozitive përsa i përket bukurive natyrore dhe mikpritjes.

Por jo të gjithë, janë të kënaqur nga ajo që gjejnë në destinacionet turistike që vizitojnë. Një turist vendas që ka shkuar në lumin e Shalës, ka lënë në rrjete sociale këtë shënim:

“…Nuk do doja ti bëja kurrë anti reklamë një destinacioni turistik të vendit tim por thjesht nuk mund të rri dot pa treguar panormën që të shikojnë syt!

Rruga nga Vau i Dejës në Koman të kujton Shqipërinë e 97′ ku shtresat e rrugës i ngjajnë një gërmimi arkeologjik dhe makina kthehet në traktor!

Të parkosh makinën në Koman duhet të bësh negociata për vendin, ku parkimi duhet të ishte zgjidhur me kohë! Pasi ke parkuar të mbetet të bësh tunelin 500 metra të gjatë në këmb pa asnjë siguri për kalimtarët!

Pas tunelit, varka si në filmat e Vietnamit, ku drejtuesit e tyre versulen kush të të kap i pari. Panoramë plot mbeturina buzë digës dhe pa një mol të vogël për të ankoruar varkat e pa asnje informacion për oraret, çmimet por edhe destinacionet turistike që mund të vizitosh.

Pasi nisesh me varkë, kupton që ato s’kanë asnjë siguri apo koaludim dhe kur e pyet me shaka drejtuesin e varkës, thotë “Në Dorë të Zotit” .

Pamja e udhëtimit për në lumin e Shalës është magjepsëse por plot mbeturina lundrojnë në sipërfaqen e liqenit të Komanit e Shalës.

Pasi arrin në destinacionin final shikon një panoramë të bukur të natyrës e uji të kulluar por, fatkeqësisht dora e njeriut ka vazhduar ti ndryshojë rrjedhën, për të ndërtuar lokale e kioska si në lumin e Lanës në vitet 2000.

Shikon që Lumi i Shalës është kthyer në kantier ku ndërtohet pa projekt, pa kriter, pa stil. Zhurma e saldimit e trapanit të shoqëron çdo moment.

Pasi ulesh në restorant shikon që vendi që i jep energji gjithë Shqipërisë, vuan vetë për drita. Turp që nuk kapërdihet.

Gatimet tradicionale të zonës i kanë lënë vendin gatimeve stil fast-foodi ku çmimet vendosen sipas dëshirës. E jo më të flasësh për shtigje të marketuara apo për shërbime turistike cilësore.

Të vjen t’i kërkosh falje natyrës është treguar kaq bujare me ne, por fatkeqësisht, dora aktive e disa njerëzve për përfitime personale që po e shkatërron dhe dora pasive e SHTETIT duke mos vepruar me monitorime dhe projekte konkrete për zhvillimin turistik të zonës bën që TAILANDËN SHQIPTARE ta prenzatojmë, siç nuk do doja kurrë…”

n.s. / dita