Tymueset në Kuvend, policia shkon në sallë për të mbledhur prova, Noka dhe Vokshi do të referohen në SPAK

Policia e ka konsideruar vendngjarje atë që ndodhi me flakadanët që u hodhën në sallën e Kuvendit në seancën plenare të kësaj të hëne.

Specialisti i Hetimit të Krimeve nga Komisariati nr.1, specialistë të Krimit kibernetik nga Drejtoria venodre e Policisë dhe ekspertë kriminalist kanë mbërritur në sallën e Kuvendit për të mbledhur provat.

Mësohet se pas mbledhjes së provave do të referohen në SPAK edhe emrat e dy deputetëve Flamur Noka dhe Albana Vokshi për ndezjen e flakadanëve dhe pengimin e zhvillimit normal të seancës në Kuvend.

Do të administrohen pamjet filmike, por edhe flakadanët. Është hera e tretë që bëhet një veprim i tillë nga ana e opozitës. Pas referimit në SPAK, do të jetë kjo e fundit që do të zhvillojë lëvizjet e mëtejshme.

p.k\dita